VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder "L’Epopée des Gueules Noires" ce soir sur France 2

1 Parce que c’est tout un pan de l’histoire de France

Pendant deux siècles, ils sont descendus sous terre pour alimenter la France en énergie, au péril de leur santé et même de leur vie. France 2 diffuse ce soir "L’Epopée des Gueules Noires", un passionnant documentaire réalisé par Fabien Béziat et Hughes Nancy, narré par le comédien Jacques Bonaffé. Ou l’histoire de ces milliers d’hommes, femmes et enfants dont le destin fut intiment lié au développement industriel de notre pays.