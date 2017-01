VIDÉO – Quand Gad Elmaleh parodie les séries Netflix

Gad Elmaleh et Netflix sont désormais inséparables. Son spectacle est même disponible sur leur plateforme de streaming et pour couronner le tout, le comédien s’est amusé à parodier les séries les plus populaires de Netflix. Le principe : faire de faux castings pour "Narcos", "Stranger Things", "Orange is the new black", "Marseille" et "House of Cards".





De quoi donner envie au comédien d’aller encore plus loin dans sa collaboration avec Netflix. Il avait récemment expliqué à nos confrères de Tele Obs vouloir un rôle sur petit écran : "Je pense de plus en plus à une série. Netflix est vraiment un partenaire avec qui j'ai envie d'avancer, parce qu'ils ont la même vision internationale que moi. On discute en ce moment d'une série qui me permettrait de me raconter, un peu comme l'a fait Louis C.K".