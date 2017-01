VIDÉO - "Quotidien" : Yann Barthès se fait porter pâle... Son équipe prend la relève avec talent

C'est ensuite Étienne Carbonnier qui s'est installé sur le fauteuil de l'animateur pour présenter les 4Q, avant que Vincent Dedienne ne prenne sa place pour le reste de l'émission. L'humoriste, les mains moites et le verbe plus hésitant qu'à l'accoutumée a tenu tant bien que mal la baraque avec sa chronique "Q comme Kiosque". La bonne humeur était de mise dans l'équipe présente sur le plateau, et les hésitations de Panayotis Pascot et ses petits camarades apportaient du charme à cette première sans Yann Barthès.





Les téléspectateurs ont plutôt été séduits par ce "Quotidien" spécial, et ont partagé leur enthousiasme sur Twitter. Malgré le stress, la passion et l'humour des animateurs d'un soir ont su toucher les fans.