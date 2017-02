VIDÉO - "The Walking Dead" : que sait-on de la deuxième partie de la saison 7 ?

La saison 7 de The Walking Dead a été marquée par l'arrivée fracassante de Negan, qui s'est imposé comme le leader incontesté du monde apocalyptique dans lequel vivent nos survivants. La perte déchirante d'Abraham et Glenn a été un coup fatal porté à nos héros, et notamment Rick, qui a passé toute la première partie de saison les yeux baissés vers le sol, complètement soumis. Mais les épisodes qui arrivent dès dimanche 12 février vont changer la donne.





Les dernières secondes de l'épisode 8 voyaient Daryl s'échapper de sa prison pour retrouver ses amis à La Colline. Un moment émouvant et révélateur d'un nouvel état d'esprit. Il est maintenant l'heure de partir en guerre, et Rick compte bien reprendre les choses en main. Il va essayer de rassembler toutes les communautés soumises à Negan : Le Royaume, La Colline et Alexandria pour lancer une attaque. A ses côtés, Maggie prend de l'ampleur et les décisions pourraient très bien passer par elle.