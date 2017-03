VIDÉO - Sketch déprogrammé : Mathieu Madenian et Thomas VDB règlent leurs comptes avec Delphine Ernotte

Lundi soir, Mathieu Madénian et Thomas VDB ont donc fait part de leur incompréhension en s'adressant directement à la dirigeante sur Twitter : "On a quand même fait 120 sketches dans "AcTualiTy" (...) Delphine ne les a pas vus. Elle ne doit pas regarder sa chaîne. Ça arrive". Ils poursuivent en se moquant d'elle, encore plus férocement : "C'est vrai que 80 sketches étaient commandés, mais ne vous inquiétez pas pour nous, on va trouver du taf. On adore Bolloré. On adore Hanouna."