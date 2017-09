VIDÉO - "Stranger Things 2" : tout ce que l'on sait de cette nouvelle saison

Autrement, dans un entretien à US Magazine, Ross Duffer, l'un des deux créateurs, affirme que le personnage de Will, "l'ado sauvé" de la première saison, se révèle très perturbé par son passage dans le monde du Demogorgon : "Will a maintenant un rôle beaucoup plus immoral, pour lequel nous sommes vraiment très excités". De quoi laisser présager quelque chose d'assez sombre quant à l'amitié indéfectible chez nos jeunes héros.





Ainsi, Will ne serait vraiment plus être le même depuis son retour du Monde à l'envers, ce que suggère la dernière image de la série où on le voyait malade, vomissant une limace visqueuse, héritage de son passage dans le monde du Demogordon. Affaire à suivre.