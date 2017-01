VIDÉO - "Stranger Things" : découvrez comment a été créé le Demogorgon

Stranger Things nous a offert l'un des monstres les plus flippants de l'année avec son Demogorgon. Créature sortie tout droit du Monde à l'envers et de l'imagination des frère Duffer, créateurs de la série de Netflix. Et en attendant l'arrivée de la saison 2 plus tard dans l'année, et l'apparition de nouveaux monstres ? La société Spectral Motion, en charge de la conception et de l'animation du Demogorgon a publié une vidéo et une série de photos dévoilant le processus de création.





Avant que le monstre n'arrive entre les mains de cette société d'effets spéciaux, Matt et Ross Duffer, en collaboration avec le concepteur Aaron Sims, ont travaillé sur le design pour que le résultat final soit à la hauteur de leur imagination. Ils savaient dans quoi ils s'engageaient : Spectral Motion a bossé sur des films comme Pacific Rim, Looper, X-Men First Class ou encore Hellboy. Et pour un rendu idéal ils ont choisi de mélanger animatronics et effets numériques.