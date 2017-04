VIDÉO - "The Mist" : découvrez la bande-annonce de la série adaptée de Stephen King

Stephen King voit une nouvelle fois une de ses histoires être adaptée par le petit écran américain. Après Under the Dome, 22.11.63 ou encore Dead Zone, c'est The Mist qui a le droit à sa version télévisée. La nouvelle avait déjà été adaptée par Frank Darabont en 2008 au cinéma. Cette fois-ci, c'est la chaîne Spike qui s'empare du sujet ; elle vient de dévoiler une première bande-annonce.