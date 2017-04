VIDEO – The Voice 2017 : et si Dilomé était le nouveau Slimane ?

Un peu plus tôt on avait découvert le portrait de ce jeune garçon de 22 ans, ancien élève en école d’architecture qui a tout abandonné pour chanter dans le métro. "C’est là que je me suis rendu compte que j’avais quelque chose dans le voix", avoue-t-il, avec un mélange de candeur et de conviction. Treillis, casquette, piercings et jeans troué… Avec un look pareil on l’imagine féru de musique urbaine. Pourtant c’est à l’un des plus grands chanteurs rock français qu’il va rendre hommage de fort belle manière. Zazie, la première donc à s’être retournée, salue la sophistication du personnage."Un look militaire et un sourire qui dit le contraire. Il y a du paradoxe chez toi mais tu rassures les gens parce que tu as un cœur énorme."