VIDÉO - The Voice 6 : les larmes de Zazie devant Imane, 16 ans, enlaçant son papa sur le plateau

A en croire Zazie, le choix du titre était audacieux. "J'ai beaucoup entendu cette chanson. C'est dur de sortir des clous", a-t-elle lancé à la fin de la prestation d'Imane, 16 ans, qui a repris le tube de Christine and The Queens, "Christine", à l'occasion de la troisième session des auditions à l'aveugle, samedi soir sur TF1.





Pour "sortir des clous" justement, la jeune fille avait sa petite idée : mêler à sa reprises ses influences personnelles, et notamment africaines. "Tu as du respect pour la mélodie, mais tu as décidé de faire ton truc avec ta détermination. Tu nous as emmenés dans un univers où tu en avais sous le pied, tu as un potentiel de fou", a donc poursuivi Zazie, visiblement séduite et bluffée.