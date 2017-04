VIDEO - The Voice 2017 : Lou Maï, Dilomé, Nicolas Cavallero… Nos coups de cœur des avant-dernières auditions à l’aveugle

Elève en architecture, Dilomé, 22 ans, a tout arrêté pour se consacrer à la musique et chanter dans la rue, avant de tenter sa chance sur la scène de "The Voice". Intense, habitée, hyper maîtrisée, sa reprise de "Madame Rêve" d’Alain Bashung estomaque M. Pokora, Mika et Zazie qui apprécie "le look militaire et le sourire qui dit tout le contraire. Il y a du paradoxe chez toi mais tu rassures les gens parce que tu as un cœur énorme." Des mots qui vont droit au cœur du jeune homme qui décide de la rejoindre.