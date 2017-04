VIDEO – "The Voice 2017" : Lou Maï colle le frisson avec sa reprise de "Mistral Gagnant" de Renaud

Pour elle, les quatre coaches ont buzzé en chœur, samedi soir, lors de l’avant-dernière session d’auditions à l’aveugle. Lou Maï, 17 ans, les a séduit, comme de nombreux téléspectateurs, avec une reprise suave de Bohemian Rapsody, le tube du groupe anglais Queen. "Je n’avais pas le droit de détruire cette chanson", raconte-t-elle, dans une interview accordée à nos confrères de Télé-Loisirs.





La timide lycéenne, qui a décidé de rejoindre l’équipe de Mika, avoue avoir hésité avant de tenter sa chance dans le programme de TF1. "Je voulais attendre la fin de mes études, mais je me suis décidée parce qu’on m’a poussée à le faire et qu’il fallait que je me prouve des choses à moi-même, que je me rassure sur ma voix et mon talent", explique-t-elle.