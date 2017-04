VIDEO - The Voice 2017 : M. Pokora se retourne pour Nyco Lilliu, son frère Tuck de "Robin des Bois"

Depuis, hélas, il n’a pas transformé l’essai, retournant à son précédent métier dans l'événementiel. Et c’est en toute humilité qu’il tente sa chance au télécrochet de TF1. Lorsqu’il entame sa reprise de What comes around, le tube de Justin Timberlake, on grince des dents. Nyco est en décalage par rapport à la musique. Il a du mal à l’atteindre les aigus. Mais M. Pokora est intrigué par ce grain de voix qui lui rappelle quelque chose. Et lorsqu’il se retourne, forcément, il a un choc.