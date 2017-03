VIDÉO - The Voice : Manoah, la voix sensation de ce 4e prime

C'est incontestablement l'une des révélations de cette sixième édition de The Voice. La jeune Manoah, 16 ans, a époustouflé le jury et le public de l'émission. Et pour cause, cette jeune lycéenne originaire de Longueau dans la Somme possède une "double voix". Moquée pour son timbre fluet, c'est sur scène que les remarques cessent. "Ma voix ne me plaît pas du tout, explique-t-elle aux caméras de TF1. (...) Il y a une très grosse différence entre ma voix parlée et ma voix chantée. Quand je chante je me sens libre et je n'ai plus ce fardeau."





Pour The Voice, Manoah a choisi d'interpéter "Man Down" de Rihanna. Il n'aura fallu qu'un couplet pour que M. Pokora et Zazie se retournent. Une prestation Reggae aux sonorités ethniques que le chanteur qualifiera de "hallucinante". Pour la convaincre, l'artiste est même allé jusqu'à lui tailler un cœur en papier... sans succès. C'est avec Zazie que la jeune fille a finalement décidé de poursuivre l'aventure. "Je savais déjà qui j'allais choisir", a-t-elle expliqué, preuve de sa détermination.