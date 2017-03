VIDÉO - The Voice : Morgan Auger, le revenant de la Star Academy a séduit Mika

Vous l'avez peut-être déjà vu, il y a treize ans sur TF1. Morgan, 31 ans, avait tenté de percer dans la chanson via la Star Academy, avant de participer aux auditions à l'aveugle dans The Voice ce samedi. Une tournée et une expérience solide à son actif, le jeune artiste revient sur cette expérience qui a changé sa vie. "La Star Ac’ m’a permis d’avoir de nombreux contacts dans le milieu de la musique et de travailler, a-t-il raconté à Var-Matin. Je n’ai pas arrêté de jouer, avec une trentaine de concerts l’été dernier !" Car depuis la fin de l'aventure, il n'a pas arrêté de faire de la musique.





Aujourd'hui, celui qui exerce la profession de barbier retente sa chance dans la sixième édition de The Voice. Pour son retour, il a choisi d'interpréter "Natural Blues" de Moby. Un morceau et un timbre de voix qui ont convaincu deux des jurés, permettant au Varois de poursuivre l'aventure... au côté de Mika.