"The Voice 6" : de Stéphan Rizon à Slimane, que sont devenus les anciens gagnants ?

Sans conteste LE grand gagnant du programme. Depuis sa victoire il y a 3 ans, grâce aux conseils de son coach Mika (et de son joli minois), Kendji Girac et sa pop aux sonorités gitanes sont partout. Le jeune homme, qui a fêté ses 20 ans l’an dernier, enchaîne donc les albums, les succès et les tournées à guichets fermés. Les chiffres sont astronomiques dans une industrie du disque plutôt morose : plus d’un million d’exemplaires pour son premier opus "Kendji", plus de 600.000 ventes en moins de six mois pour "Ensemble". Sur Facebook, ils sont plus de 1,7 million à le suivre. Le 10 mars prochain, Kendji Girac fera danser les 20.000 personnes de l’AccorHotels Arena à Paris. Un phénomène.