VIDÉO - "The Voice 6" : les coachs sous le charme d'une première voix dans un nouvel extrait

TOUT POUR LA MUSIQUE - A voir leurs têtes ravies, Zazie, Florent Pagny, Mika et le petit nouveau Matt Pokora, ont été plus que surpris par le talent qui s'est présenté devant - ou plutôt derrière - eux. Mais qui se cache derrière cette version inédite de "The Power of Love" de Frankie Goes to Hollywood ? Réponse samedi à 20 h 55 sur TF1 lors de la diffusion du premier épisode.