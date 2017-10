VIDÉO - The Voice Kids - Angelina remporte la finale de la saison 4 : "Je n'en reviens pas ! "

La finale de The Voice Kids a débuté par l’interprétation de "Il est où le bonheur ?" de Christophe Maé par les trois coaches, rejoints ensuite par les six talents finalistes (Amandine et Leelou chez Jenifer, Angelina et Cassidy chez Patrick Fiori, Betyssam et Antoine chez Matt Pokora). L'occasion de retrouver Jenifer que le public n'a pas manqué de saluer, après des mois loin des projecteurs.





La finale par équipe a vu Angelina, Leelou et Betyssam sortir victorieuses de leurs duels pour représenter Patrick Fiori, Jenifer et Matt Pokora pour la victoire. Reprenant le titre qu'elles avaient interprété lors des auditions à l'aveugle, les trois jeunes filles ont livré une dernière bataille digne de la finale. Le public, lui, a succombé aux charmes d'Angelina, benjamine de la finale. A 10 ans, elle succède ainsi à Manuela et offre un second titre à son coach, déjà vainqueur lors de la saison 2 avec Jane.