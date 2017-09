VIDEO - The Voice Kids : suivez la finale 100% féminine en direct

La finale de The Voice Kids a débuté par l’interprétation de "Il est où le bonheur ?" de Christophe Maé par les trois coaches, rejoints ensuite par les six talents finalistes (Amandine et Leelou chez Jenifer, Angelina et Cassidy chez Patrick Fiori, Betyssam et Antoine chez Matt Pokora). L'occasion de retrouver Jenifer que le public n'a pas manqué de saluer, après des mois loin des projecteurs. Avant de connaître les derniers candidats de chaque coach, il y avait une demi-finale pour les départager sur une ultime chanson et un trio avec leur coach.