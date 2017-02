VIDÉO - TPMP : Delormeau encore moqué par Hanouna sur son homosexualité

" Il habite Los Angeles, j'aime beau­coup les Améri­cains. Il fait de la muscu, on pour­rait faire de la muscu ensemble. Il est sympa­thique, cultivé, très beau gosse, avait-il expliqué. Ça mélan­ge­rait plein de choses : le sexe, le sport, l'humour, Los Ange­les (...) Si tu nous regardes ! " a déclaré le chroniqueur de TPMP. Et il faut croire que Olivier Minne regarde l'émission, puisque au lendemain, il a répondu via le réseau social Twitter "Très touché par tes mots d'hier ! Tu me préfères à une simple nuit et je ne le savais pas. Faut qu'on se voie plus souvent !", lui a-t-il envoyé. Un tweet plutôt mignon, auquel Cyril Hanouna a réagi en recyclant ses habitudes sur les moqueries au sujet de la sexualité de son chroniqueur.