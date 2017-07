VIDEO - TPMP : Pierre Ménès et Dominique Farrugia rejoignent la bande de Cyril Hanouna

Il y a quelques jours, le trublion du PAF annonçait déjà avoir recruté Rachid Arhab ancien du… CSA, la militante anti-racisme Rokhaya Diallo ou encore le journaliste média, ex-L’Express, Renaud Revel. "Je suis fier de 90 % de l’émission, mais je veux gommer 10 % des trucs qui mettent mal à l’aise, résume celui que ses fans surnomment "Baba". On va mettre plus de garde-fous, monter en gamme. Autant de déconne, mais plus de sens. L’arrivée de nouveaux intervenants va nous ramener dans la réalité." Côté départs, Capucine Anav, Enora Malagré et Thierry Moreau ont déjà fait savoir qu’ils ne seraient plus à l’antenne à la rentrée. De la saison précédente, Jean-Michel Maire, Gilles Verdez et Valérie Benaïm seront toujours sur C8 à 19 heures. Hanouna, lui, ne présentera l’access prime time aux 1,2 million de téléspectateurs chaque soir que quatre jours par semaine, contre cinq l’année dernière. Tom Villa, ancien "stagiaire" puis "CDD" de Thierry Ardisson dans "Salut les Terriens" sur C8 également présentera une pastille humoristique chaque soir.