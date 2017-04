VIDÉO : un aventurier de la version américaine de "Koh-Lanta" révèle en plein conseil qu'un des candidats est transgenre

Faut-il être prêt à tout pour aller le plus loin possible dans une compétition ? Enchaîner les coups bas, dévoiler des stratégies, révéler l'aspect trompeur d'un adversaire peut être payant, mais il y a une façon de faire, et l'un des candidats de "Survivor" a fait preuve d'indécence, d'irrespect et a choqué des millions de personnes. Dans l'épisode 6 de la saison 34 du programme américain dont "Koh-Lanta" est adapté et diffusé ce mercredi 12 avril, Jeff Varner a révélé à tous que son coéquipier et adversaire Zeke Smith était transgenre.





C'est lors du conseil que l'événement s'est déroulé. Alors que Jeff souhaitait révéler à tous que Zeke n'était pas digne de confiance, il est allé beaucoup trop loin : "Pourquoi n'as-tu dit à personne que tu étais transgenre ?" lui a-t-il demandé devant des candidats figés d'effroi. Rapidement, une candidate est venue à la rescousse de Zeke, balançant à Jeff que c'est "quelque chose de personnel, qui n'a rien à voir avec le jeu". Si ce dernier a essayé de s'excuser à plusieurs reprises : trop tard, le mal était fait. Et c'est en tout logique qu'il s'est fait éliminer de l'aventure à l'unanimité, après un conseil très émotionnel et de nombreuses larmes.