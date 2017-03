VIDÉO - "Un honneur de présenter la météo sur TF1" : regardez le premier bulletin de Tatiana Silva

Un peu plus tôt d'ailleurs, le nouveau visage de la météo sur TF1 et LCI, aux côtés d'Évelyne Dhéliat et de Louis Bodin, avait aussi paru très à l'aise sur le plateau de Jean-Pierre Pernaut. Un passage durant lequel Tatiana Silva est revenue sur son parcours professionnel et au cours duquel elle a expliqué que c'était "un honneur de présenter la météo sur TF1". On ne peut que lui souhaiter bon vent !