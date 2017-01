VIDEO – Musique, JT, politique... Leïla Kaddour-Boudadi fait la liste de ses envies dans "La Médiasphère"

Elle sait tout faire. Ancienne prof de lettres, Leïla Kaddour-Boudadi est aujourd’hui une figure incontournable du service public. Depuis 2014, elle anime chaque matin La Bande Originale, l’émission de Nagui sur France Inter. "Nagui m’avait vu sur "Ca balance à Paris" sur Paris Première et iTélé. Il m’a proposé d’être là, à ses côtés : une cultureuse qui aime rire et sourire", résume la jeune femme sur le plateau de La Médiasphère sur LCI. "Attention, je ne suis pas une humoriste. S’il m’arrive de faire rire les auditeurs, je n’ai pas fait exprès !".





En parallèle, elle a décroché à la rentrée 2016 le job convoité de joker de Laurent Delahousse, à la présentation des JT du week-end de France 2. Avec un franc succès d’audience. "Il n’y a pas de recette toute faite", assure-t-elle. "Les éditions que j’incarne avec Laurent sont tournées vers le public, une forme magazine où on prend le temps de faire découvrir. On est plus dans une approche analytique des choses. Vous êtes au calme, vous êtes en famille. On vous explique. Et on nous laisse du temps."