VIDÉO - Vingt ans après, Ramuncho du Bigdil est devenu...

Souvenez vous, l'émission "le Bigdil" était diffusée sur TF1 de 1998 à 2004 et était très regardée à l'époque. Elle était présentée par Vincent Lagaf', accompagné de Bill l’extraterrestre et, donc, du fameux Ramuncho, connu pour ses jeux de mots. Vingt ans plus tard, nos confrères de Télé Loisirs ont mené l'enquête et ont retrouvé le personnage déluré du début des années 2000.





Aujourd’hui Hervé Budon, c'est son nom, est pharmacien en Seine-Saint-Denis, médecin de profession, il n'a pas tout à fait quitté le monde du spectacle puisqu'il a écrit plusieurs scénarios pour la série "Nos chers voisins" de TF1 et il a également écrit un thriller qui devrait être publié dans les prochains mois.