VIDÉO - Virginie Ledoyen dans Juste un regard... Ces actrices à qui les séries ont réussi

Mathilde Seigner, l'une des reines de la comédie française, s'est elle aussi laissée séduire. L'an dernier, elle a séduit en moyenne 6,3 millions de fidèles dans le rôle de "Sam", une prof totalement déjantée. Un succès qui n'aura pas convaincu la comédienne de rempiler pour une deuxième saison. Clémence Poésy et Eva Green ont en revanche renouvelé l'expérience. La première a déjà mené l'enquête pendant deux saisons dans la série de Canal + "Tunnel", remake de la série daniose "Bron". La seconde a fait peur dans la série d'horreur de Showtime "Penny Dreadful" aux côtés de Josh Hartnett et Timothy Dalton. C'est également en anglais que Cécile de France, la plus française des comédiennes belges, et Ludivine Sagnier ont donné la réplique à Jude Law dans "The Young Pope", la série co-produite par HBO et Canal +.