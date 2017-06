VIDÉO - William Leymergie, Daphné Bürki, Patrick Cohen... Larmes et hommages lors des adieux à leurs émissions

SANGLOTS - La saison des médias vient de se terminer et de nombreux animateurs et animatrices ont fait leurs adieux à leurs émissions et à leurs chaînes : William Leymergie quittant "Télématin", Daphné Bürki disant au revoir à "La Nouvelle Edition" ou encore Pascale de La Tour du Pin présentant sa dernière matinale à BFMTV.