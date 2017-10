VIDÉO - "X-Files" saison 11 : la bande-annonce de l'ultime saison de Scully

Parmi la longue série des succès télévisuels des années 80 et 90 parmi lesquels "La fête à la maison", "MacGyver", "Deux flics à Miami", et "Twin Peaks", "X-files : aux frontières du réel" est revenu sur nos écrans l'année dernière. Et à l'occasion du Comic Con de New York, la chaine Fox a diffusé la bande-annonce de la nouvelle saison.