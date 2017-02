VIDÉO - Yves Rénier sur l'affaire Théo : "A l'époque du commissaire Moulin, les flics faisaient des trucs plus hard"

"A l’époque où je le faisais (le commissaire Moulin – ndlr), ils (les policiers – ndlr) faisaient des trucs plus hard (…) J’avais des conseillers police quand je tournais. Quand ils prenaient un dealer ou un mec qui se shootait, ils le mettaient à poil dans le commissariat, à genoux, deux bottins dans les mains, et quand il arrivait pas à tenir, il lui filait des coups de règles…"





"On appelle ça de la torture", observe Eric Dussart. "Non, c’est pas de la torture", répond le comédien, qui livre une autre anecdote croustillante datant de ses années dans la peau du commissaire le plus populaire de France : "Un flic m’a dit un jour : 'demande à un flic depuis combien de temps il est aux stups. S’il te dit depuis plus de deux ans, tu sais qu’il en croque''. Eh bien moi, je l’ai répété dans les journaux."