VIDEO – Zapping LCI : à la télé, tout le monde ne s’est pas remis de la "remontada" du Barça

Dans ce meilleur du pire du tube cathodique, vous trouverez également un peu de Benoît Hamon, le candidat socialiste à l’élection présidentielle un brin malmené, voire moqué, sur le plateau de "L’Emission Politique", sur France 2. Mais aussi la drôle de méthode d’un candidat de "Chérie c’est moi le chef" sur France 2 pour motiver sa compagne aux fourneaux…





Sur le plateau de Maya Lauqué et Thomas Isle, le duo de "La Quotidienne" de France 5, on a ri (un peu) d’un chroniqueur venu faire découvrir le (vrai) pays des elfes. Mention spéciale, enfin, à un participant de "C’est mon choix", l’émission d’Evelyne Thomas sur Chérie 25, capable de jouer "Au clair de la lune" avec son oreille. Rigoureusement inutile. Et donc totalement indispensable.