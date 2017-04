VIDEO – Zapping LCI : Cyril Hanouna téléphone à Gilbert Collard en direct dans TPMP

Une nouvelle manche de ce duel d’amabilités s’est jouée jeudi en début de soirée sur le plateau de "Touche pas à mon poste". En direct, l’animateur a appelé le secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine sur son mobile. Réponse : "Ah non, ce n’est pas Monsieur Collard à l’appareil !". Pas dupe, le présentateur enchaîne : "Tu me prends vraiment pour un con !". Réplique de Maître Collard : "Enfin un aveu !", savoure-t-il devant des chroniqueurs et des téléspectateurs hilares.





Dans le Zapping de "La Médiasphère", vous verrez également le bisou sur la bouche de Mathilde Seigner et Franck Dubosc dans "C à vous" sur France 5, un Tex un brin mal à l’aise avec l’une des candidates des "Z’amours" sur France 2. Mais aussi le rap d’un MC qui s’appelle Olivier Besancenot dans le Jt de M6…