VIDEO - Zapping LCI : Cyril Hanouna bouche bée face à René, le parleur le plus rapide du monde

Croyez-le ou pas, Cyril Hanouna a trouvé plus bavard que lui. L’animateur lançait lundi 20 février "Dites-le avec Baba", un programme qui remplace "Touche Pas à Mon Poste" pendant les vacances scolaires. En plateau, la star de C8 recevait des Français pas tout à fait comme les autres. Et notamment René, le "parleur le plus rapide du monde". Avec 668 mots à la minute, contre 150 pour la moyenne des individus, il figure au Guiness Book des Records…