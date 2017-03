VIDEO - Zapping LCI : Dupont-Aignan, Philippot, Macron, Fillon… retour sur un week-end télé très politique

Plus le premier tour de l’élection présidentielle approche, et plus la politique prend de la place sur le petit écran. L’interview du week-end, c’est bien sûr celle qui n’a pas eu lieu : invité vendredi du 20h de TF1, Nicolas Dupont-Aignan a quitté le plateau avant de répondre aux questions d’Audrey Crespo-Mara sur son programme, afin de protester contre son absence lors du débat, organisé ce soir sur la chaine privé et LCI.





Sur C8, quatre des favoris de la course à l’Elysée étaient confrontés à une classe dans "Présidentielle : candidats au tableau", un documentaire de Mélissa Theuriau. Pour y évoquer leur programme de manière pédadogique. Mais aussi réaliser quelques expériences limites comme François Fillon, qui a accepté de manger des insectes pour son jeune auditoire...