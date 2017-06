VIDÉO - Zapping LCI : Elisabeth Ledoux, le sosie de Pamela Anderson, se met à nu dans "Ninja Warrior"

Le jeu "Ninja Warrior" a fait son retour vendredi soir sur TF1. Avec à la clé une belle audience, soit 4.7 millions de téléspectateurs (25.6% du public), loin devant la fiction française de France 2, Candice Renoir (2.8 millions de téléspectateurs ; 13.9% du public). Et si la chaîne avait promis quelques invités de choix, comme Miss France, Alicia Aylies, c’est une autre participante, moins élégante, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.





Son nom ? Elisabeth Ledoux. Cette habitante de Reims, 44 ans, n’est autre que le sosie officiel de la comédienne canadienne Pamela Anderson. Accroc au fitness, cette blonde pulpeuse s’est présentée devant le parcours de l’émission vêtue du maillot de bain rouge de la série Alerte à Malibu. Le hic, c’est qu’elle ne sait pas nager. Alors pour faire parler d’elle, elle a ni plus ni moins tombé le maillot, sous les regards incrédules (et amusés) de Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Sandrine Quétier…