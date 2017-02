VIDEO - Zapping LCI : et si Jean-Paul Belmondo avait pris la place d’un autre ? Sa réponse va vous surprendre…

Dans le Zapping de "La Médiasphère", le media bashing se poursuit dans "Quotidien", sur TMC, tandis que Cyril Hanouna et Mathieu Delormeau se chauffent comme d’habitude dans "Touche pas à mon poste" sur C8. Pour de vrai ou pour de faux, on ne sait plus très bien. Quand à Nagui, très en forme, on se demande s’il n’a pas confondu "Tout le monde veut prendre sa place" avec "N’oubliez pas les paroles"…