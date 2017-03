VIDEO - Zapping LCI : flouté sur C8, démasqué sur TMC, un militant de François Fillon s'en prend aux journalistes

Si la chaîne du groupe Canal + a choisi de flouter le militant en question, ce n’est pas le cas de "Quotidien", l’émission de Yann Barthès qui en a dévoilé le visage, quelques heures plus tard sur TMC. "Je t’emmerde !", lance-t-il à la caméra. "Qu’est-ce qui te permet de m’interpeller ? Qui te permet d’ouvrir ta grande gueule ?", lance cet homme au reporter.





Dans le Zapping de La Médiapshère, vous reverrez aussi un extrait de l’échange tendu entre Marine Le Pen et David Pujadas mardi soir sur le plateau de France 2, mais aussi celui, plus rigolo, entre Michel Cymes et Nagui dans "Tout le monde joue avec le corps humain". Forcément avec un titre d'émission pareil, ces deux-là s'en sont donnés à coeur joie...