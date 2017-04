VIDEO – Zapping LCI : Francis Lalanne réécrit "La Marseillaise" pour y intégrer l’accueil des migrants

Dans un registre plus insolite encore, on partira en voyage dans… un utérus artificiel avec Michel Cymes et Adriana Karembeu, pour les besoins d’un nouveau numéro de "Aventures de médecine", sur France 5. On ira également à la rencontre des fans de la saga "Fast and Furious" dans "Il en pense quoi Camille ?" sur C8, pas très au fait de l’actualité politique du moment. Mais pas autant que cette candidate des "Douze coups de midi" sur TF1, incapable de donner le prénom, "inspiré de la mythologie grecque", de l’épouse d’un candidat très en vue…