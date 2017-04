VIDEO – ZAPPING LCI : interrogé sur les élections, Gérard Jugnot sort sa "carte de lâche"

Politique aussi, mais à l'international, avec l'extrait d'un clip de propagande iranien diffusé dans "Enquête exclusive" dimanche et une rencontre incongrue avec des militants anti-Trump par les équipes de "50 Minutes Inside" samedi. On finit sur une touche plus légère - qui reste tout de même sur l'estomac - avec l'audition à l'aveugle quelque peu ratée de Mika dans "The Voice" et ce sandwich qui mêle pizza, burrito, burger et pain de viande, qui a impressionné Antoine de Caunes. "Et bon appétit bien sûr", comme dirait l'autre.