VIDEO – Zapping LCI : Jean Lassalle remet Patrick Cohen en place dans "C à vous"

Dans le Zapping de la Médiasphère, on fait un petit détour par le JT de France 2 qui dévoile une étude très sérieuse du Cevipof selon laquelle plus on est mécontent de sa situation, quel que soit son niveau de revenus, plus on voterait Front National. A l’inverse plus on est satisfait de son quotidien, plus on voterait… Emmanuel Macron.