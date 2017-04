VIDÉO - Zapping LCI : Jean Lassalle se compare à Obama… et met Trump en garde

Dans le Zapping de La Médiasphère, vous revivrez aussi les mésaventures des candidats de "The Island", sur M6. Une séquence de chirurgie à la limite du soutenable. Et une autre, plus rigolote, où une jeune femme retire ses vêtements persuadée qu’un insecte y a fait son nid. Enfin dans "Stupéfiant !", sur France 2, Bernard Pivot livre sa définition de la culture avec un grand C. Et ça fait du bien.