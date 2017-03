VIDÉO - Zapping LCI : Johnny Hallyday va mieux… il insulte les journalistes !

Toujours dans "Quotidien", le chef cuisiner Pierre-Sang Boyer a dit tout le bien qu’il pensait de Florian Philippot, le n°2 du Front National, après ses propos sur la communauté chinoise, choquée par la mort de l’un de ses membres, en début de semaine à Paris. De tolérance et de diversité il est également question dans "Tout le monde veut prendre sa place", où une candidate dit toute son admiration pour Nagui.





Dans le Zapping de "La Médiasphère", on fera également un petit tour par les cuisines (sauvages) de "Top Chef" et les rayons des "Reines du Shopping" sur M6, le plateau de "Journal de la Santé" de France 5 avec Marina Carrère d’Encausse. Et puis Jean Lassalle vous expliquera pourquoi il serait le président idéal pour affronter les patrons des plus grandes puissances mondiales…