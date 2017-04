VIDEO – Zapping LCI : l’hologramme de Mélenchon fait coucou sur le plateau de "Quotidien"

Le premier tour, c’est dans trois jours. Et à l’approche du scrutin, les candidats multiplient les apparitions pour convaincre les indécis. Après avoir tenu un meeting dans six villes de France et d’Outre-mer, Jean-Luc Mélenchon, ou plutôt son hologramme, a surgi mercredi soir sur le plateau de "Quotidien", l’émission de Yann Barthès sur TMC. Vous ne trouvez pas qu’il a un petit côté Yoda dans "Star Wars" ?





Toujours dans "Quotidien", l’indispensable Jean Lassalle confie à Martin Weill, venu l’interviewer, qu’il sort d’une "colique féroce". Le jeune journaliste, qui n’est pas sûr d’avoir bien entendu, lui fait répéter. Avant d’apprendre que le candidat a pris un coup de froid en hélicoptère... Sans lui, la fin de campagne serait vraiment bien triste.