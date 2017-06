VIDÉO - Zapping LCI : "Le crabe, il a les oreilles plus grosses que moi" : la télé-réalité a trouvé sa nouvelle Nabilla

Dans Moundir et les apprentis aventuriers, splendide téléréalité diffusée sur W9, il y a… Moundir, forcément. Dans cette émission de haute volée, la révélation de Koh-Lanta livre ses conseils de survie à une bande de jeunes pas très doués. Et la star du programme, c’est sans conteste la blonde Carla, dont les punchines atomiques n’en finissent plus de nous étonner.





Dans l’épisode diffusé mercredi, la jeune femme tente désespérément de faire rentrer un crabe dans un seau. Malin, l’animal échappe à sa prédatrice. Laquelle se confie ensuite à la caméra, catastrophée : "Le crabe, j’ai l’impression qu’il a des oreilles plus grosses que les miennes parce qu’à chaque fois que je bouge, il part en courant." Depuis le shampooing de Nabilla, on n’a pas fait mieux.