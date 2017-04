VIDEO – Zapping LCI : "Le Grand Débat" plus fort qu’une émission de téléréalité ?

On a coutume de dire que cette campagne électorale à de faux airs de série télé, de rebondissements inattendus en suspenses insoutenables. Mardi soir, devant "Le Grand Débat" sur CNews et BFMTV, c’est davantage à une téléréalité que les échanges entre les 11 candidats à l’élection présidentielle nous a parfois fait penser. Star de la soirée ? Sans doute Philippe Poutou, le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), qui n’a pas hésité à "clasher" François Fillon et Marine Le Pen sur leurs ennuis judiciaires…