VIDEO – Zapping LCI : le sein de Nicki Minaj ne plaît pas à tout le monde à la Fashion Week

Dans le Zapping de la Médiasphère, retour évidemment sur le clash entre Florian Philippot et Anne-Sophie Lapix, sur le plateau de "C à vous". Après s’être chamaillés sur les chiffres du programme du FN, le n°2 du parti de Marine Le Pen accuse la journaliste de ne pas avoir lu ses fiches, laissant entendre qu’elle ne les écrit pas elle-même. On vous laisse apprécier la suite.





Au menu également le cri du cœur de Franz-Olivier Giesbert, qui ne comprend pas qu’on ne fasse pas appel à lui sur CNews, contrairement à ses vieux camarades PPDA et Jean-Pierre Elkabbach. Mais aussi la folie douce d’Arielle Dombasle aux côtés de Philippe Katerine sur la route du "Van" d’Enora Malagré…