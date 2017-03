VIDEO - Zapping LCI : les taxis parisiens, "ça sent le kebab", raconte un élu FN sur C8

C’est le documentaire qui agace (très fort) Marine Le Pen et ses troupes. C8 diffusait mercredi soir "Le FN à la conquête des jeunes : enquête d’un infiltré". Ou comment Quentin, un jeune journaliste, a intégré en caméra cachée les rangs du FNJ (Front national de la jeunesse). On y croise notamment Philippe Vardon, élu frontiste en PACA, qui devise des spécificités des chauffeurs parisiens et niçois. "Les taxis, c’est carnaval à Paris", raconte-t-il pendant une opération de tractage. "Tu arrives, ça sent le kebab, le mec est avec son rap. Ici, les taxis, c’est très blanc, très Niçois. Mais tu prends les taxis à Paris ou à Lyon, la moitié ils ont des barbes comme ça", ajoute-t-il en joignant le geste à la parole.





Des propos négationnistes tenus plus loin dans ce reportage ont valu à leur auteur, le conseil régional Benoît Loeillet, ancien dirigeant identitaire, d’être suspendu du parti. Ce jeudi matin, il annonçait son intention de porter plainte contre le jeune journaliste…