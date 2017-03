VIDEO - Zapping LCI : Marine Le Pen morte de rire face à Nicolas Canteloup sur Europe 1

Ils vont tous y passer. Après François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, et avant Emmanuel Macron mercredi, Marine Le Pen était l’invitée lundi de la matinale d’Europe 1. L’occasion de débattre de son programme avec les journalistes et auditeurs de la station. Mais aussi d’être confrontée aux imitations de Nicolas Canteloup, en direct, la séquence étant filmée par les caméras dans le studio de la station. Plutôt amusée, malgré les quelques piques de l’humoriste, la candidate du FN va avoir du mal à contenir ses larmes de rire lorsqu’il se met à imiter Jean-Jacques Bourdin…





Dans le Zapping de La Médiasphère, vous reverrez aussi un extrait de "Dossier Tabou", le magazine de M6 au cours duquel Bernard de la Villardière va fumer un joint devant des millions de téléspectateurs pour en dénoncer les dangers sur la conduite automobile...