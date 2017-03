VIDEO - Zapping LCI : Jean-Luc Mélenchon s’emporte contre Laurent Ruquier dans "ONPC"

Plus la campagne avance, plus les esprits s’échauffent. On a encore pu le voir samedi soir sur le plateau de "On n’est pas couché" où Jean-Luc Melenchon, le candidat de "La France Insoumise", venait présenter L’avenir en commun, son livre programme. A la traîne dans les sondages, le député européen s’est agacé du discours de ses concurrents sur le "vote utile" afin de faire barrage à Marine Le Pen. Et lorsque c’est Laurent Ruquier qui s’y colle, c’est encore pire !