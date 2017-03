VIDEO – Zapping LCI : Mélenchon, Marine Le Pen, Macron, Mediapart et Philippe Etchebest : quand la cuisine est aussi politique

Il y avait de la politique, lundi soir à la télé. Vous n’aviez pas remarqué ? Près de 10 millions de téléspectateurs ont suivi le débat organisé par TF1 entre les cinq candidats favoris des sondages. On en retiendra notamment les bons mots de Jean-Luc Mélenchon et, bien sûr, les passes d’armes entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le benjamin de l’élection. Un avant-goût du débat de second tour ?





Dans ce Zapping de "La Médiasphère", retour sur la participation de Nicolas Dupont-Aignan à "Touche pas à mon poste", le candidat de Debout la France n’ayant pas été invité à participer au débat de TF1, malgré son coup de force au JT de 20h, vendredi dernier. Mais aussi sur les révélations de "Quotidien" au sujet du ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux.





Dans un registre plus "divertissant", nous ferons un tour par les fourneaux de "Cauchemar en cuisine", où une restauratrice a bien du mal à prononcer le nom de l’un des ingrédients à sa carte, sous le regard halluciné du chef Philippe Etchebest. Allez, répétez après nous : TO-PI-NAM-BOUR !