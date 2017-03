VIDEO - Zapping LCI : Muriel Robin pas rassurée par les Bonobos du Congo

Dans le Zapping de "La Médiasphère", vous allez découvrir les clins d’œil de vos animateurs préférés à la Journée internationale des droits des femmes, Tex et Nagui notamment, mais aussi les mésaventures de Philippe Etchebest dans les fourneaux de Top Chef. Pour une fois que la terreur des cuisines fait une (grosse) bourde, certains candidats s’en délectent…





Enfin la belle histoire d’amour entre les journalistes et les militants politiques s’est poursuivie dans "Quotidien" sur TMC et C dans l’air sur France 5. Venus couvrir le meeting de François Fillon à Orléans, ils auraient sans doute rêvé meilleur accueil, vous allez voir.